Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Turun! Cek Daftar Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 1 Juni 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |07:41 WIB
Harga BBM Turun! Cek Daftar Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 1 Juni 2025
Harga BBM Turun! Cek Daftar Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 1 Juni 2025 (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM di Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang resmi turun mulai hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Harga BBM kompak turun mengikuti tren harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar Rupiah.

Harga BBM Pertamax turun Rp300 per liter menjadi Rp12.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.400 per liter. Tidak hanya Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.300 per liter. Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp12.740 dari sebelumnya Rp13.350 per liter. Harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp13.200 per liter dari harga sebelum Rp13.750 per liter.

"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis keterangan Pertamina, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Shell menurunkan harga BBM jenis Super menjadi Rp12.370 per liter per 1 Juni 2025 dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter di Mei 2025. Harga V Power juga turun dari Rp13.170 per liter menjadi Rp12.840 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku,," tulis keterangan Shell

Sementara, harga BBM BP per 1 Juni 2025 juga turun. harga BBM BP Ultimate turun menjadi Rp12.840 per liter dari harga sebelumnya Rp13.170 per liter. Kemudian, harga BBM BP 92 turun menjadi Rp12.370 per liter dari harga sebelumnya Rp12.600 per liter.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis keterangan BP.

Harga BBM Vivo juga turun per 1 Juni 2025. Tercatat, harga BBM Vivo Revvo 90 turun menjadi Rp12.260 per liter dari harga sebelumnya Rp12.550 per liter. Kemudian harga BBM Revvo 92 juga turun menjadi Rp12.340 per liter dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter.

"Harga baru Juni sudah turun, plus ada promo menarik," tulis keterangan Vivo.

Berikut ini harga BBM terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku di Jabodetabek per 1 Juni 2025:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972/bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958/bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186952/bbm_shell-sIVN_large.jpg
Harga BBM Shell dan BP Kompak Naik per 1 Desember 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186948/bbm_pertamina-4AeJ_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Hari Ini 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186888/harga_bbm-BzD6_large.jpg
Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina per 1 Desember, dari Pertalite hingga Pertamax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186887/harga_bbm-iR21_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik per 1 Desember 2025, Pertamax Jadi Rp12.750 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement