Harga BBM Turun! Cek Daftar Terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini 1 Juni 2025

JAKARTA - Harga BBM di Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang resmi turun mulai hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Harga BBM kompak turun mengikuti tren harga minyak dunia serta pergerakan nilai tukar Rupiah.



Harga BBM Pertamax turun Rp300 per liter menjadi Rp12.100 per liter dari harga sebelumnya Rp12.400 per liter. Tidak hanya Pertamax, harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.300 per liter. Harga BBM Dexlite turun menjadi Rp12.740 dari sebelumnya Rp13.350 per liter. Harga BBM Pertamina Dex turun menjadi Rp13.200 per liter dari harga sebelum Rp13.750 per liter.



"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis keterangan Pertamina, Jakarta, Minggu (1/6/2025).



Shell menurunkan harga BBM jenis Super menjadi Rp12.370 per liter per 1 Juni 2025 dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter di Mei 2025. Harga V Power juga turun dari Rp13.170 per liter menjadi Rp12.840 per liter.



"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku,," tulis keterangan Shell



Sementara, harga BBM BP per 1 Juni 2025 juga turun. harga BBM BP Ultimate turun menjadi Rp12.840 per liter dari harga sebelumnya Rp13.170 per liter. Kemudian, harga BBM BP 92 turun menjadi Rp12.370 per liter dari harga sebelumnya Rp12.600 per liter.



"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis keterangan BP.



Harga BBM Vivo juga turun per 1 Juni 2025. Tercatat, harga BBM Vivo Revvo 90 turun menjadi Rp12.260 per liter dari harga sebelumnya Rp12.550 per liter. Kemudian harga BBM Revvo 92 juga turun menjadi Rp12.340 per liter dari harga sebelumnya Rp12.730 per liter.



"Harga baru Juni sudah turun, plus ada promo menarik," tulis keterangan Vivo.



Berikut ini harga BBM terbaru di Pertamina, Shell, BP dan Vivo yang berlaku di Jabodetabek per 1 Juni 2025: