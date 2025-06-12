Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sebut Danantara Ikut Investasi Proyek Infrastruktur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |20:35 WIB
Prabowo Sebut Danantara Ikut Investasi Proyek Infrastruktur
Presiden Prabowo soal Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) siap untuk ikut berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penutupan International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

“Kita sekarang memiliki Danantara, di mana Danantara siap ikut (bangun) infrastruktur, ikut investasi pada proyek infrastruktur," kata Prabowo.

1. Transformasi Besar

Dia menyebutkan, Indoesia saat ini berada di ambang transformasi besar.

Prabowo pun optimis Indonesia akan maju setelah melihat laporan potensi sumber daya alam di Indonesia.

 

