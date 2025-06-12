Prabowo Sebut Danantara Ikut Investasi Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) siap untuk ikut berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Penutupan International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

“Kita sekarang memiliki Danantara, di mana Danantara siap ikut (bangun) infrastruktur, ikut investasi pada proyek infrastruktur," kata Prabowo.

1. Transformasi Besar

Dia menyebutkan, Indoesia saat ini berada di ambang transformasi besar.

Prabowo pun optimis Indonesia akan maju setelah melihat laporan potensi sumber daya alam di Indonesia.