HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Rincian Gaji dan Tunjangan Jaksa Semua Golongan

Beby Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |19:12 WIB
Segini Rincian Gaji dan Tunjangan Jaksa Semua Golongan
Segini Rincian Gaji dan Tunjangan Jaksa Semua Golongan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Rincian gaji dan tunjangan jaksa semua golongan.  Gaji jaksa, sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain, diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

Selain mendapatkan gaji pokok, jaksa juga memperoleh tunjangan kinerja (Tukin) yang mendukung kesejahteraan mereka. Sebagai anggota PNS, gaji serta tunjangan yang diterima oleh jaksa ditentukan oleh peraturan pemerintah. 

Oleh karena itu, jumlah gaji yang diperoleh jaksa disesuaikan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Gaji pokok ditentukan menurut golongan PNS, sedangkan tukin ditetapkan berdasarkan kelas jabatan. Berikut adalah rincian gaji dan tukin PNS Kejagung:

1. Gaji PNS Kejaksaan Agung

a. Gaji PNS Golongan I

·         Golongan Ia: Rp1.685.664 – Rp2.522.664

·         Golongan Ib: Rp1.840.860 – Rp2.670.732

·         Golongan Ic: Rp1.918.728 – Rp2.783.700

·         Golongan Id: Rp1.999.944 – Rp 2.901.420

b. Gaji PNS Golongan II

·         Golongan IIa: Rp2.183.976 – Rp3.643.488

·         Golongan IIb: Rp2.385.072 – Rp3.797.604

·         Golongan IIc: Rp2.485.944 – Rp3.958.200

·         Golongan Iid: Rp2.591.136 – Rp4.125.600

c. Gaji PNS Golongan III

·         Golongan IIIa: Rp2.785.752 – Rp4.575.312

·         Golongan IIIb: Rp2.903.580 – Rp4.768.848

·         Golongan IIIc: Rp3.026.484 – Rp4.970.592

·         Golongan IIId: Rp3.154.464 – Rp5.180.760

d. Gaji PNS Golongan IV

·         Golongan IVa: Rp3.287.844 – Rp5.400.000

·         Golongan IVb: Rp3.426.948 – Rp5.628.420

·         Golongan IVc: Rp3.571.884 – Rp5.866.452

·         Golongan IVd: Rp3.722.976 – Rp6.114.636

·         Golongan Ive: Rp3.880.548 – Rp6.373.296

2. Tunjangan Kinerja PNS Kejaksaan Agung

Selain gaji, PNS Kejaksaan juga menerima tukin yang disesuaikan dengan kelas jabatannya.

·         Kelas jabatan 8 (Ajun Jaksa Madya/III a): Rp4.595.150

·         Kelas jabatan 8 (Ajun Jaksa/III b): Rp4.595.150

·         Kelas jabatan 9 (Jaksa pratama/III c): Rp5.079.200

 

