Daftar 10 Negara dengan Gaji Dokter Tertinggi di Dunia

JAKARTA - Daftar 10 negara dengan gaji dokter tertinggi di dunia. Tak hanya dihormati, profesi dokter juga mempunyai penghasilan fantastis di beberapa negara maju.

Negara mana saja yang menawarkan bayaran tertinggi bagi para tenaga medis? Simak daftar 10 negara dengan gaji dokter tertinggi di dunia.

Profesi menjadi dokter salah satu karier yang tepat, karena kebutuhan akan tenaga medis terus ada, bahkan sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan. Dari sisi penghasilan, profesi dokter termasuk salah satu yang menawarkan gaji tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya.

Berikut adalah daftar 10 negara dengan gaji dokter tertinggi di dunia seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

1. Luksemburg

Walaupun negara kecil, namun Luksemburg justru menempati posisi pertama negara dengan dokter gaji tertinggi di dunia. Luksemburg memberikan penghargaan luar biasa terhadap profesi dokter, dengan memberikan gaji kepada dokter sebesar USD357 ribu atau setara dengan Rp5,8 miliar per tahun (kurs Rp16.206 per USD).

2. Swiss

Swiss menempati posisi kedua negara dengan gaji dokter tertinggi di dunia. Gaji dokter di negara Swiss sebesar USD258 ribu atau setara dengan Rp4,18 miliar.

3. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, dokter menerima gaji sebesar USD209 ribu atau setara dengan Rp3,4 miliar per tahun.

4. Islandia

Di urutan keempat ada negara Islandia yang menggaji seorang dokter sebesar USD202 ribu atau setara dengan Rp3,2 miliar per tahun.

5. Irlandia

Rata-rata dokter di Irlandia menerima gaji sebesar USD187 ribu atau setara dengan Rp3 miliar per tahun.