Dukung Target Ekonomi 8 Persen, Pembangunan Infrastruktur Hijau Digeber

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8% per tahun. Kehadiran infrastruktur berperan dalam meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, hingga menciptakan lapangan kerja.



"Infrastruktur meningkatkan mobilitas urban, menghubungkan daerah-daerah, dan menarik investasi. Secara singkat, infrastruktur merupakan dasar peningkatan kualitas hidup manusia yang inklusif," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6/2025).



Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, kini dalam pembangunan infrastruktur juga mengedepankan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).



Direktur Operasi I WEGE Bagus Tri Setyana mengatakan, pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi industri konstruksi.



"Kami sangat senang dapat memperkenalkan NETRO di ICI 2025 sebagai contoh nyata dari visi kami untuk menciptakan bangunan yang cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. Inovasi ini adalah jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berkembang," ujar Bagus dalam keteranganya.