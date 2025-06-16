Belanda, China hingga Korsel Berebut Investasi Giant Sea Wall RI

JAKARTA - Proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall diminati investor China, Korea Selatan, Jepang, Timur Tengah, hingga Belanda. Minat tersebut disampaikan langsung ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sudah berdatangan sebetulnya kepada kami, kemarin pada saat International Conference on Infrastructure, maupun di kesempatan-kesempatan sebelumnya," ujar AHY, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Khusus untuk Belanda, mereka sebetulnya telah menyelesaikan studi kelayakan untuk proyek ini pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah akan terus membuka jalur komunikasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, AHY mengatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang mengidentifikasi berbagai proyek infrastruktur potensial untuk kerja sama, sekaligus mematangkan rencana detail dari proyek-proyek tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers menyatakan minat negaranya terhadap proyek tanggul laut raksasa di Indonesia. Dirinya bahkan menyatakan bahwa Belanda sudah terlibat dalam proyek ini selama beberapa waktu.

Sweers mengatakan bahwa Belanda siap menyediakan keahlian dari perusahaan-perusahaan pengerukan dan teknik mereka.