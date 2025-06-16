Advertisement
Pembangkit Terapung 60 MW Karya Anak Bangsa Resmi Beroperasi

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |23:10 WIB
Pembangkit Terapung 60 MW Karya Anak Bangsa Resmi Beroperasi
Pembangkit listrik kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 2 dioperasikan. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - Pembangkit listrik kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 2 dioperasikan dengan daya mampu netto sebesar 56,919 Megawatt (MW). Pembangkit listrik inovatif yang terpasang pada kapal tongkang ini telah mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 1 April 2025 yang berlokasi di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

BMPP Nusantara 2 merupakan hasil kolaborasi strategis antara PLN Indonesia Power dan PAL Indonesia, yang menandai pencapaian penting dalam pembangunan mobile power plant modern oleh putra-putri bangsa. 

Dengan kapasitas terpasang 60 MW, pembangkit ini terintegrasi dalam sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dan menyumbang sekitar 3% dari total kebutuhan listrik di sistem tersebut.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyampaikan, kehadiran BMPP Nusantara 2 menjadi wujud komitmen PLN dalam menjamin keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung kebijakan energi nasional.

“BMPP Nusantara 2 adalah simbol kemajuan inovasi kelistrikan nasional. Dengan sistem pembangkit yang fleksibel dan mobile, kami mampu menjawab tantangan geografis Indonesia secara efisien. Ini juga menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam merancang dan membangun pembangkit berbasis kapal bersama PAL Indonesia,” ujar Edwin, Senin (16/6/2025). 

 

Telusuri berita finance lainnya
