HOME FINANCE PROPERTY

Otorita IKN Segera Terima Aset, Ada Kantor Kepresidenan hingga Hunian ASN

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:16 WIB
Otorita IKN Segera Terima Aset, Ada Kantor Kepresidenan hingga Hunian ASN
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang telah dilakukan kementerian terkait di antaranya Kantor Kepresidenan hingga hunian ASN.

"Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang dilakukan oleh kementerian, baik dulu Kementerian PUPR, sekarang yang dilanjutkan dengan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta yang lainnya, misalnya SDM dan sebagainya," ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).
 
"Jadi apa saja itu infrastrukturnya seperti jalan-jalan di kawasan IKN, mungkin nanti juga jalan-jalan tolnya antara Balikpapan dan IKN. Kemudian perkantoran, kemudian hunian ASN yang ada 47 tower dan mungkin akan ditambah lagi, kemudian untuk masjid, kemudian untuk istana kepresidenan, maupun kantor kepresidenan dan kantor Wakil Presiden. Mungkin nanti kalau yang kantor Kepresidenan dan kantor Wapres mungkin oleh Kemensetneg. Namun apapun yang perkantoran Kemenko dan sebagainya akan diserahkan kepada otorita dan pasti harus kami pelihara," imbuhnya.

1. Pengelolaan Infrastruktur

Basuki mengatakan Badan Usaha Otorita yakni PT Bina Karya akan belajar kepada BUMD di DKI Jakarta dalam pengelolaan infrastruktur hingga sampah di IKN.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
