Pertamina Beri Sinyal Harga BBM Naik di Juli 2025, Jadi Berapa?

Pertamina Beri Sinyal Harga BBM Naik di Juli 2025, Jadi Berapa? (Foto: Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberi sinyal harga BBM di Juli 2025 akan naik. Pertamina mengevaluasi harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax series pada akhir Juni karena kenaikan harga minyak dunia imbas konflik Iran-Israel.

Saat ini harga minyak dunia mengalami tren kenaikan di level USD75 per barel. Bahkan diprediksi harga minyak dunia mencapai USD80 hingga USD100 per barel jika konflik Iran-Israel berkepanjangan dan menggangu jalur perdagangan di Selat Hormuz.

“Kami evaluasi, melihat pergerakan di akhir bulan ini, nanti per tanggal 1 Juli seperti biasa akan ada penyesuaian (harga) untuk yang BBM non-subsidi,” ucap VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.

1. Penyesuaian Harga BBM Tiap Awal Bulan

Penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi memang biasa dilakukan setiap awal bulan. Fadjar belum dapat memastikan perubahan harga BBM nonsubsidi ketika disinggung apakah BBM nonsubsidi akan mengalami kenaikan harga akibat melonjaknya harga minyak dunia.

2. Faktor yang Pengaruhi Harga BBM

Dia menjelaskan, harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Ada faktor lainnya yang turut berkontribusi, seperti kurs Rupiah terhadap dolar dan perpajakan.

“Nanti kami melalui Pertamina Patra Niaga akan evaluasi untuk menetapkan harga,” kata dia.