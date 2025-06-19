Kunjungi Virtual Booth MNC Asset Management di Sharia Investment Week 2025

JAKARTA – Sebagai salah satu perusahaan Manajer Investasi yang memiliki produk unggulan reksa dana syariah, MNC Asset Management yang merupakan salah satu anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) di bawah naungan MNC Group, turut berpartisipasi dalam acara Sharia Investment Week (SIW) 2025.

Acara yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). SIW 2025 akan diadakan secara hybrid di Main Hall BEI, Jakarta dan secara virtual mulai Kamis (19/6/2025) hingga Sabtu (21/6/2025).

Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai produk reksa dana syariah unggulan MNC Asset Management seperti MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah di virtual booth MNC Asset Management. Pengunjung virtual booth dapat memanfaatkan fitur live chat via WhatsApp untuk berkonsultasi langsung dengan tim MNC Asset Management mengenai investasi reksa dana maupun pengelolaan keuangan.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan MNC Asset Management berperan serta pada acara ini karena mempunyai produk unggulan reksa dana syariah yang sudah lama tersedia di pasar modal Indonesia, seperti MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah.

"Selain itu, kami berharap dapat terus mendukung edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat melalui acara tahunan SIW 2025 ini,” ungkap Dimas.