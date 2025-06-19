Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungi Virtual Booth MNC Asset Management di Sharia Investment Week 2025

Rahma Anhar , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:42 WIB
Kunjungi <i>Virtual Booth</i> MNC Asset Management di Sharia Investment Week 2025
MNC Asset Management (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebagai salah satu perusahaan Manajer Investasi yang memiliki produk unggulan reksa dana syariah, MNC Asset Management yang merupakan salah satu anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) di bawah naungan MNC Group, turut berpartisipasi dalam acara Sharia Investment Week (SIW) 2025. 

Acara yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). SIW 2025 akan diadakan secara hybrid di Main Hall BEI, Jakarta dan secara virtual mulai Kamis (19/6/2025) hingga Sabtu (21/6/2025).

Pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai produk reksa dana syariah unggulan MNC Asset Management seperti MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah di virtual booth MNC Asset Management. Pengunjung virtual booth dapat memanfaatkan fitur live chat via WhatsApp untuk berkonsultasi langsung dengan tim MNC Asset Management mengenai investasi reksa dana maupun pengelolaan keuangan.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan MNC Asset Management berperan serta pada acara ini karena mempunyai produk unggulan reksa dana syariah yang sudah lama tersedia di pasar modal Indonesia, seperti MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah. 

"Selain itu, kami berharap dapat terus mendukung edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat melalui acara tahunan SIW 2025 ini,” ungkap Dimas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190022/tips_motiontrade-YQgh_large.jpg
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813/mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement