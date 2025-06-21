Emiten Bahan Bangunan Hermanto Tanoko (DEPO) Tebar Dividen Rp28,5 Miliar

JAKARTA - Emiten bahan bangunan PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp28,52 miliar atau Rp4,2 per saham.

Keputusan pembagian dividen ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2024 yang digelar Jumat, 20 Juni 2025.

"Pembayaran dividen final akan dilakukan paling lambat pada 24 Juli 2025," tulis keterangan DEPO, emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Hermanto Tanoko, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Selain itu, DEPO juga menetapkan pembentukan dana cadangan sebesar Rp5 miliar dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan

1. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris

Dalam RUPST juga mengesahkan perubahan susunan pengurus Perseroan. Henryanto Komala yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan.

Sementara itu, posisi Komisaris Independen diisi oleh Sartono Budi Santoso yang memiliki pengalaman panjang di industri ritel.