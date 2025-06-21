Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Melemah 3,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.099 Triliun 

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |09:34 WIB
IHSG Sepekan Melemah 3,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.099 Triliun 
IHSG Sepekan Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini atau periode 16–20 Juni 2025 turun sebesar 3,61 persen dan ditutup di level 6.907, dari posisi pekan sebelumnya di 7.166.

1. Kapitalisasi Pasar

Penurunan indeks turut menekan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI), yang tercatat turun 3,17 persen menjadi Rp12.099 triliun dibandingkan pekan lalu yang masih di angka Rp12.495 triliun.

“Selama sepekan, data perdagangan saham mengalami sejumlah perubahan baik dari sisi frekuensi, nilai, maupun volume transaksi harian,” kata P.H. Sekretaris Perusahaan BEI, ungkap I Gusti Agung Alit Nityaryana, dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6/2025).

2. Transaksi Harian

Rata-rata nilai transaksi harian turun 7,63 persen menjadi Rp15,01 triliun dari Rp16,24 triliun pada pekan sebelumnya. Sedangkan rata-rata frekuensi transaksi harian tercatat turun 8,15 persen menjadi 1,31 juta kali transaksi.

Dari sisi volume perdagangan, terjadi penurunan 13 persen dibanding pekan lalu, dengan rata-rata volume transaksi harian menjadi 24,41 miliar lembar saham dari 28,05 miliar lembar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191234/ihsg-JLkR_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.629
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191222/ihsg-DZ65_large.jpg
Prediksi IHSG Jelang Libur Natal 2025, Cermati Saham-Saham Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190969/ihsg-Npkg_large.jpg
9 Perusahaan Antre IPO, 6 Beraset Jumbo di Atas Rp250 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement