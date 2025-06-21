5 Fakta Direksi dan Komisaris Terbaru PLN hingga Pupuk Indonesia, Ada Musisi hingga Mantan Jenderal

5 Fakta Direksi dan Komisaris Terbaru PLN hingga Pupuk Indonesia, Ada Musisi hingga Mantan Jenderal. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Kementerian BUMN kembali merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan negara. Kali ini yang diganti direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pupuk Indonesia.

Nama-nama yang diangkat pun menarik perhatian publik. Mulai dari musisi, Yovie Widianto yang dipercaya menjadi Komisaris Pupuk Indonesia. Ada juga mantan perwira tinggi TNI yang diangkat menjadi komisaris PLN.

Berikut fakta-fakta menarik terkait perombakal direksi dan komisaris Pupuk Indonesia dan PLN, Sabtu (21/6/2025):

1. PLN Rombak Direksi dan Komisaris

PT PLN (Persero) melakukan perombakan pada jajaran direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.

RUPS LB menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Komisaris, yaitu Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris. Selanjutnya, PLN mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, yakni Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris.

Bambang merupakan Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Merah Putih.

Perubahan juga dilakukan pada jajaran direksi PLN. RUPS LB juga menetapkan pemberhentian dengan hormat sejumlah Direksi, yaitu, Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga dan Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.

RUPS LB juga menetapkan beberapa nama baru sebagai Direksi PLN, yakni Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan dan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi.

2. Direksi dan Komisaris Terbaru PLN

Komisaris PLN:

1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama

3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris

5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris

6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen

9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen

10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

Direksi PLN:

1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama

2. ⁠Edwin Nugraha Putra sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem

3. Evy Haryadi sebagai Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan

4. ⁠Adi Priyanto sebagai Direktur Retail dan Niaga

5. ⁠Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan

6. ⁠Rizal Calvary Marimbo sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan

7. ⁠⁠Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan

8. ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Distribusi

9. ⁠Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Risiko

10. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis

11. ⁠Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital.

3. Pupuk Indonesia Rombak Direksi dan Komisaris

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengubah susunan direksi dan komisaris yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal tersebut sesuai salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-155/MBU/06/2025, Nomor SK.013/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 16 Juni 2025.

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia," tulis keterangan salinan Pupuk Indonesia.

Dalam putusan tersebut, Gusrizal tak lagi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia. Selain itu, Panji Winanteya Ruky selaku Direktur Transformasi Bisnis dan Bob Indiarto A Susatyo selaku Direktur Produksi, juga tak lagi duduk di kursi direksi.