7 Fakta dan Penyebab BSU Rp600.000 Belum Cair ke Rekening Pekerja

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 masih dalam proses pencairan. Sejumlah calon penerima BSU melaporkan bahwa status pencairan bantuan masih tertahan pada tahap “Data dalam Proses Verifikasi dan Validasi” meski telah memenuhi seluruh kriteria.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun, menyatakan status ini muncul karena sistem masih melakukan pemadanan data peserta dengan kriteria program BSU sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Proses ini melibatkan pemeriksaan status kepesertaan, kecocokan gaji, hingga pengecekan data rekening.

BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per orang untuk periode Juni dan Juli 2025, dengan pencairan dilakukan sekaligus dalam satu tahap.

Pekerja yang memenuhi syarat tapi dana BSU Rp600.000 belum cair tidak perlu panik, sebab saat ini masih melakukan pemadanan data peserta dengan kriteria program BSU sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.

Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan dana belum masuk, dan sebagian besar bisa ditelusuri atau diselesaikan dengan mudah.

Dengan mengetahui apa saja faktor penyebab kegagalan pencairan, Anda bisa memeriksa ulang kelengkapan data atau dokumen yang dibutuhkan.

Berikut fakta penyebab BSU sebesar Rp600.000 belum masuk ke rekening yang dirangkum Okezone, Minggu (22/6/2025).

1. Jadwal Pencairan BSU 2025 Mengalami Penyesuaian