HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 5 Konglomerat Dunia yang Punya Bunker Anti Perang Dunia III 

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |07:03 WIB
Daftar 5 Konglomerat Dunia yang Punya Bunker Anti Perang Dunia III 
Bunker Anti Perang Dunia III (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lima konglomerat bangun bunker super mewah ketika ancaman kiamat dan potensi Perang Dunia III menghantui dunia. 

Alih-alih berlindung di tempat sederhana, beberapa miliarder global memilih langkah ekstrem dengan membangun bunker super mewah layaknya hotel berbintang di bawah tanah. 

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana para konglomerat tidak sekadar mempersiapkan diri dari sisi ekonomi, melainkan juga keamanan dan kenyamanan hidup jangka panjang. 

Bunker yang mereka miliki bukan hanya tahan bencana, tetapi juga dirancang untuk tetap menawarkan gaya hidup premium bahkan saat dunia berada dalam kekacauan.

Berikut ini lima tokoh kaya dunia yang diketahui telah memiliki bunker anti-kiamat berteknologi tinggi dan berfasilitas lengkap, yang dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone, Minggu (22/6/2025):

 

