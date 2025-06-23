Koperasi Merah Putih Berantas Rentenir-Pinjol, Wamen Koperasi: Ini Tak Bisa Dilawan dengan Fatwa Ulama

JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kehadiran koperasi desa (kopdes) merah putih untuk melindungi masyarakat terjerat dalam praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol). Koperasi desa merah putih ini punya layanan simpan pinjam.



Dengan usaha simpan pinjam di koperasi desa merah putih diharapkan bisa membantu masyarakat sebagai alternatif ketika membutuhkan pinjaman dana yang instan dan cepat, sehingga tidak perlu lagi mengakses utang ke pinjaman online atau rentenir yang mematok bunga cukup tinggi.



"Desa menjadi tempat maraknya praktik rentenir, pinjaman online, tengkulak, dan sebagainya. Mengambil terlalu banyak keuntungan. Kegiatan simpan pinjam ini penting untuk memerangi rentenir, pinjaman online," ujarnya dalam acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI di Jakarta, Senin (23/6/2025).



1. Berantas Praktik Rentenir dan Pinjaman Online



Ferry menilai praktik rentenir dan pinjaman online saat ini sudah terlalu dekat dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena proses pengajuan pinjaman yang hanya dilakukan melalui online atau ponsel genggam.



Namun menurutnya, masyarakat yang tengah membutuhkan uang cepat terkadang abai dengan bunga yang diketok oleh pemberi pinjaman. Hal inilah yang akhirnya, dikatakan Ferry, memberatkan masyarakat untuk melakukan pelunasan.



Ferry mengatakan, kegiatan simpan pinjam koperasi merah putih ini diharapkan mampu untuk memerangi praktik-praktik rentenir atau pinjaman online yang saat ini tengah berkembang. Sebab, akan menjadi opsi tambahan bagi masyarakat ketika tengah membutuhkan uang segar dan cepat.



"Karena rentenir dan pinjaman online ini tidak bisa dilawan dengan fatwa majelis ulama, memang harus dihadapi di lapangan, diberikan alternatif kepada masyarakat untuk tidak meminjam kepada rentenir dan pinjaman online, tetapi meminjam ke kegiatan unit simpan pinjam koperasi merah putih," tambahnya.