Cek Nama Penerima Bansos PKH di Sini, Rp5,8 Triliun Sudah Cair

JAKARTA - Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dicairkan sebesar Rp5,8 triliun kepada 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos PKH di https://cekbansos.kemensos.go.id.

“Per hari ini, 1 Juli 2025, Kemensos telah menyalurkan Bansos PKH kepada lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49% dari total kuota KPM, dengan nilai Rp5,8 triliun,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kamis (3/7/2025).

Mensos menyampaikan bahwa penyaluran bansos ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang diterima, periode pencairan, serta status penyaluran dana.

Berikut cara mengecek status penerimaan bansos:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan informasi wilayah penerima, mencakup provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan