HOME FINANCE HOT ISSUE

President Director MNC Life Raih Penghargaan 500 Most Outstanding Women 2025

Adi Haryanto , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |23:25 WIB
President Director MNC Life Raih Penghargaan 500 <i>Most Outstanding Women</i> 2025
President Director MNC Life Raih Penghargaan (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti meraih penghargaan bergengsi pada event 500 Most Outstanding Women 2025 Infobank. 

Risye Dillianti mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diterimanya pada ajang 500 Most Outstanding Women 2025 versi Infobank di bidang asuransi.

"Terima kasih atas penghargaannya. Ini bukan pencapaian pribadi tapi juga jaminan dan komitmen dari MNC Life dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan inovasi di indusrti asuransi," ucapnya saat ditemui usai menerima penghargaan di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (4/7/2025).

Dia percaya peran perempuan dapat membawa warna tersendiri dalam dunia asuransi.

Perempuan biasanya lebih empati, lebih dekat dengan nasabah, dan itulah kekuatan yang selalu ditanamkan dalam pelayanan MNC Life.

 

Telusuri berita finance lainnya
