Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Singgung Serakahnomics, Prabowo: Ini Pengusaha Penghisap Darah Rakyat, Vampir Ekonomi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |16:03 WIB
Singgung Serakahnomics, Prabowo: Ini Pengusaha Penghisap Darah Rakyat, Vampir Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung serakahnomics. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

KLATEN – Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung serakahnomics. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, hari ini.

Kepala Negara menjelaskan, serakahnomics merujuk pada pengusaha-pengusaha serakah.

“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini enggak perlu kita kasih perlakuan yang baik,” tegas Prabowo, Senin (21/7/2025).

Dia mencontohkan kasus beras oplosan yang ramai belakangan. Kecurangan tersebut menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun.

“Masa tega petani setengah mati, rakyat kita masih banyak yang susah, ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisap darah rakyat. Itu adalah, menurut saya, parasit pengisap darah, vampir. Vampir ekonomi,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178315//inflasi-sxqA_large.png
Ini Rahasia RI Bisa Tekan Inflasi Jadi Terendah di G20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//hipmi-cOAV_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178061//prabowo-NzX1_large.jpg
Ubah Sampah Jadi Listrik, Prabowo Bangun 34 PLTSa dalam 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178056//prabowo-uwA9_large.jpg
Prabowo Targetkan Mobil Made in Indonesia Meluncur dalam 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178027//prabowo-qVtS_large.jpg
Kemiskinan dan Pengangguran Terendah Sepanjang Sejarah, Prabowo: Jangan Cepat Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178023//prabowo-3ocJ_large.jpg
Satu Tahun Prabowo–Gibran, Ekonomi RI Tumbuh Tertinggi di Dunia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement