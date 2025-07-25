Advertisement
HOT ISSUE

Kenalkan Vision+ Premium Baru, Lebih Besar, Lebih Baik dan Dibuat untuk Anda

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:26 WIB
Kenalkan Vision+ Premium Baru, Lebih Besar, Lebih Baik dan Dibuat untuk Anda
Memperkenalkan Vision+ Premium Baru, Lebih Besar, Lebih Baik dan Dibuat untuk Anda (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), melalui layanan streaming OTT SVOD, Vision+ menyelenggarakan konferensi pers untuk secara resmi memperkenalkan babak baru dalam strategi kontennya, dengan memperkenalkan format penawaran paket barunya mulai dari Rp20.000. 

Jajaran paket produk yang diperbarui ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas jangkauan pasar Vision+, dan mempercepat pertumbuhan pelanggan. Inti dari transformasi ini adalah pendekatan segmentasi yang melayani preferensi audiens pria, wanita, dan anak-anak, yang masing-masing memiliki paket konten khusus.

Dari film blockbuster dan olahraga untuk pria, hingga gaya hidup, drama, dan serial untuk wanita, serta perpaduan konten edukatif dan menghibur yang kaya untuk anak-anak, setiap paket menawarkan pengalaman yang terasa personal dan relevan. Vision+ juga semakin menekankan eksklusivitas, dengan premium, judul eksklusif, dan konten baru yang ditambahkan setiap bulan untuk menjaga pengalaman tetap dinamis dan terus menarik.

Paket Vision+ terbaru, yang akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025, menawarkan perpaduan konten yang disempurnakan yang mencerminkan beragam minat pemirsa masa kini. Bagi pemirsa pria, Vision+ memberikan jajaran tayangan olahraga langsung dan acara eksklusif yang memukau, termasuk sepak bola, MMA, tenis, Formula 1, MotoGP, dan kompetisi bergengsi seperti AFC dan
AFF, serta perjalanan Indonesia Menuju Piala Dunia 2026. Penawaran ini memantapkan Vision+ sebagai platform bagi penggemar olahraga yang menginginkan akses tanpa gangguan ke berbagai aksi olahraga.

Penonton wanita dapat menikmati beragam judul menarik, termasuk Vision+ Originals ternama seperti Arab Maklum 3, Ejakulasi Dini, dan Sugar Daddy, serta koleksi Vision+ Micro Drama, sinetron terpopuler di Indonesia, dan koleksi film serta serial lokal dan internasional yang sedang tren. 

 

