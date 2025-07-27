Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Aksi Jual Asing di Bursa Mereda, 2 Saham Bank Ini Jadi Incaran

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |13:27 WIB
Aksi Jual Asing di Bursa Mereda, 2 Saham Bank Ini Jadi Incaran
Aksi Jual Asing di Bursa Mereda, 2 Saham Bank Ini Jadi Incaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tekanan jual dari investor asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mereda pada pekan perdagangan 21–25 Juli 2025. Berdasarkan data seluruh pasar, asing tercatat membukukan transaksi jual bersih (net sell) sebesar Rp134,79 miliar.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana nilai bersih aksi jual dari investor asing mencapai Rp1,63 triliun, menurut statistik BEI, diakses Minggu (27/7/2025).

Pelemahan tekanan jual ini turut menopang laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup menguat signifikan sebesar 3,17 persen ke level 7.543,50 dari posisi pekan lalu di 7.311,91.

Meski aksi jual asing mereda, sejumlah saham big bank masih menjadi sasaran utama pelepasan, terutama dari sektor perbankan.

Dua bank besar Tanah Air, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), mendominasi daftar net sell asing tertinggi selama sepekan.

 

