Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |06:32 WIB
Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi
Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengatakan, perkembangan  teknologi digital yang pesat, media sosial, hingga kecerdasan buatan (AI) membuat masyarakat saat ini hidup di era keterbukaan informasi yang sangat luas.

Angela menekankan bahwa saat ini sumber informasi tidak lagi hanya berasal dari media konvensional seperti televisi atau radio, melainkan sudah sangat beragam. Masyarakat, terutama generasi muda, mengakses informasi dari berbagai platform digital dan media sosial. Meski begitu, dia melihat tren positif bahwa publik masih mencari validasi dari media-media yang memiliki kredibilitas.

"Yang terjadi adalah semua orang bisa menjadi sumber informasi. Ini sebenarnya baik di satu sisi karena aksesnya luas, tapi disisi lain juga menimbulkan tantangan. Banyak informasi yang tidak benar atau hoaks, bahkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengaruhi opini publik," ujarnya dalam acara RE:START - Home of Indonesia’s Next Global Entrepreneurs di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

Lebih lanjut, Angela menjelaskan, di satu sisi keterbukaan informasi membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, juga memunculkan tantangan besar berupa maraknya hoaks, misinformasi, bahkan penipuan berbasis AI.

"Saya melihat ada kabar baik. Sekarang mulai muncul tren positif, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun mereka menerima informasi dari banyak sumber, pada akhirnya mereka tetap mencari validasi. Mereka mencari media yang resmi, yang punya lisensi, punya kode etik, punya aturan, dan tidak sembarangan menyebarkan informasi," kata Angela yang juga menjabat CEO iNews Media Group (IMG).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169456/mnc_guna-vr5Q_large.png
Unit Usaha Syariah MNC Leasing Mendapatkan Pendanaan dari Bank BPD Kalsel, Mudahkan Masyarakat yang Ingin Haji dan Umroh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167786/mnc_forum-nH0j_large.jpg
MNC Tourism (KPIG) Siap Bawa Pariwisata Indonesia ke Panggung Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167779/mnc_forum-7yH5_large.jpg
MNC Forum ke-80 Digelar, Bahas Pengembangan Bisnis Pariwisata hingga Pemanfaatan Teknologi Digital 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement