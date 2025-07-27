Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi

JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengatakan, perkembangan teknologi digital yang pesat, media sosial, hingga kecerdasan buatan (AI) membuat masyarakat saat ini hidup di era keterbukaan informasi yang sangat luas.



Angela menekankan bahwa saat ini sumber informasi tidak lagi hanya berasal dari media konvensional seperti televisi atau radio, melainkan sudah sangat beragam. Masyarakat, terutama generasi muda, mengakses informasi dari berbagai platform digital dan media sosial. Meski begitu, dia melihat tren positif bahwa publik masih mencari validasi dari media-media yang memiliki kredibilitas.



"Yang terjadi adalah semua orang bisa menjadi sumber informasi. Ini sebenarnya baik di satu sisi karena aksesnya luas, tapi disisi lain juga menimbulkan tantangan. Banyak informasi yang tidak benar atau hoaks, bahkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengaruhi opini publik," ujarnya dalam acara RE:START - Home of Indonesia’s Next Global Entrepreneurs di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).



Lebih lanjut, Angela menjelaskan, di satu sisi keterbukaan informasi membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, juga memunculkan tantangan besar berupa maraknya hoaks, misinformasi, bahkan penipuan berbasis AI.



"Saya melihat ada kabar baik. Sekarang mulai muncul tren positif, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun mereka menerima informasi dari banyak sumber, pada akhirnya mereka tetap mencari validasi. Mereka mencari media yang resmi, yang punya lisensi, punya kode etik, punya aturan, dan tidak sembarangan menyebarkan informasi," kata Angela yang juga menjabat CEO iNews Media Group (IMG).