Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

1 Juta Penerima BSU 2025 Belum Ambil Rp600 Ribu, Segera ke Kantor Pos Sebelum Hangus

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |22:25 WIB
1 Juta Penerima BSU 2025 Belum Ambil Rp600 Ribu, Segera ke Kantor Pos Sebelum Hangus
Pengambilan BSU di Kantor Pos diperpanjang sampai 3 Agustus 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Satu juta penerima BSU 2025 masih ditunggu untuk mengambil bantuan Rp600.000 di Kantor Pos seluruh Indonesia. Pasalnya, pengambilan BSU di Kantor Pos diperpanjang sampai 3 Agustus 2025.

Menurut catatan PT Pos, masih ada lebih dari 1 juta penerima BSU 2025 yang belum mengambil bantuan di Kantor Pos.

"Segera ke Kantor Pos terdekat sebelum 3 Agustus 2025," tulis PT Pos di Instagramnya, Selasa (29/7/2025).

Pekerja calon penerima BSU Rp600.000 bisa datang ke Kantor Pos dengan membawa dua dokumen saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Ayo segera klaim hak kamu!" tulis PT Pos.

Selain itu, pekerja juga dapat mengecek aplikasi Pospay untuk mengetahui apakah termasuk salah satu penerima manfaat BSU.

Sebagai informasi, dana BSU disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk pekerja yang tidak memiliki rekening aktif, pencairan dilakukan melalui Kantor Pos.

Cara Cek Penerima BSU 2025

Pekerja bisa mengecek status penerimaan BSU dengan dua cara berikut:

Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

Masukkan data diri: NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif

Klik "Lanjutkan" dan lihat status

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180156//bsu-LMTE_large.jpg
BSU 2025 Berakhir, Tak Ada Pencairan di Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180043//blt-CfB2_large.jpg
Pengumuman! Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Dipastikan Tidak Diperpanjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179992//bsu-pR1d_large.jpg
Yah, BSU Tahap II Dipastikan Tidak Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179287//bsu_2025-yRIs_large.jpg
Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177512//bsu_2025-wRte_large.jpg
6 Fakta Terbaru BSU Tahap 2 Bakal Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/622/3176731//bsu_2025-qX2H_large.png
Apakah BSU Rp600.000 Cair Lagi di Oktober 2025? Ini Jawabannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement