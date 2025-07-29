1 Juta Penerima BSU 2025 Belum Ambil Rp600 Ribu, Segera ke Kantor Pos Sebelum Hangus

Pengambilan BSU di Kantor Pos diperpanjang sampai 3 Agustus 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Satu juta penerima BSU 2025 masih ditunggu untuk mengambil bantuan Rp600.000 di Kantor Pos seluruh Indonesia. Pasalnya, pengambilan BSU di Kantor Pos diperpanjang sampai 3 Agustus 2025.

Menurut catatan PT Pos, masih ada lebih dari 1 juta penerima BSU 2025 yang belum mengambil bantuan di Kantor Pos.

"Segera ke Kantor Pos terdekat sebelum 3 Agustus 2025," tulis PT Pos di Instagramnya, Selasa (29/7/2025).

Pekerja calon penerima BSU Rp600.000 bisa datang ke Kantor Pos dengan membawa dua dokumen saja, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

"Ayo segera klaim hak kamu!" tulis PT Pos.

Selain itu, pekerja juga dapat mengecek aplikasi Pospay untuk mengetahui apakah termasuk salah satu penerima manfaat BSU.

Sebagai informasi, dana BSU disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI). Untuk pekerja yang tidak memiliki rekening aktif, pencairan dilakukan melalui Kantor Pos.

Cara Cek Penerima BSU 2025

Pekerja bisa mengecek status penerimaan BSU dengan dua cara berikut:

Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Akses laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id

Masukkan data diri: NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif

Klik "Lanjutkan" dan lihat status