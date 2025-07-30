Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Ekonomi, Kadin Indonesia Fokus Berdayakan Pengusaha Lokal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |06:15 WIB
Tingkatkan Ekonomi, Kadin Indonesia Fokus Berdayakan Pengusaha Lokal
Tingkatkan Ekonomi, Kadin Indonesia Fokus Berdayakan Pengusaha Lokal (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyuarakan dukungannya terhadap program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Dukungan ini difokuskan pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberdayakan pengusaha lokal di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari (AYP) menyatakan bahwa dunia usaha melihat program Gubernur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengusaha adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Kami dari Kadin Indonesia mendukung program Gubernur Kaltim Bapak Rudy Mas’ud yang meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendukung pengusaha lokal," ujar Andi Yuslim Patawari di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

AYP menekankan bahwa penguatan pengusaha lokal merupakan fondasi penting, terutama di tengah pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dukungan Kadin diharapkan dapat memastikan bahwa pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam geliat ekonomi baru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement