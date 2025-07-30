Tingkatkan Ekonomi, Kadin Indonesia Fokus Berdayakan Pengusaha Lokal

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyuarakan dukungannya terhadap program-program yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Dukungan ini difokuskan pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberdayakan pengusaha lokal di wilayah tersebut.



Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari (AYP) menyatakan bahwa dunia usaha melihat program Gubernur sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pengusaha adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.



"Kami dari Kadin Indonesia mendukung program Gubernur Kaltim Bapak Rudy Mas’ud yang meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendukung pengusaha lokal," ujar Andi Yuslim Patawari di Jakarta, Rabu (30/7/2025).



AYP menekankan bahwa penguatan pengusaha lokal merupakan fondasi penting, terutama di tengah pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur yang kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dukungan Kadin diharapkan dapat memastikan bahwa pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain utama dalam geliat ekonomi baru.