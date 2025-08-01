Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Berdikari MI Hadirkan Promo Berkibar Volume 2 di MotionTrade, Ada Cashback Reksa Dana Rp100.000

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |11:05 WIB
Berdikari MI Hadirkan Promo Berkibar Volume 2 di MotionTrade, Ada <i>Cashback</i> Reksa Dana Rp100.000
Motiontrade Cashback (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Dalam rangka merayakan semangat kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Berdikari Manajemen Investasi (MI) menghadirkan promo spesial “Berkibar Volume 2”. 

Promo ini mengajak masyarakat untuk mulai melangkah menuju kemerdekaan finansial melalui investasi reksa dana. Investor berkesempatan untuk memenangkan cashback Unit Penyertaan (UP) senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) investor pertama. 

Untuk mengikuti promo ini, investor wajib melakukan pembelian salah satu produk reksa dana dari Berdikari Manajemen Investasi di aplikasi MotionTrade minimum senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Produk reksa dana yang masuk dalam promo ini adalah BMI Indo Pasar Uang, BMI Indo Saham Andalan, serta BMI Indo Obligasi Mantap.

Periode program berlangsung dari 1 hingga 29 Agustus 2025. Adapun periode pembayaran akan dilakukan pada September 2025. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180219/mnc_sekuritas-PNu6_large.jpg
MNC Sekuritas dan BRI MI Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Widya Dharma Pontianak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179874/mnc_sekuritas-PxwC_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Respati Indonesia bersama BRI Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179845/mnc_sekuritas-tNDo_large.jpg
Gandeng BEI dan KISI AM, MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Paramadina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179503/mnc_sekuritas_talkshow-5gf9_large.jpg
Sucorinvest AM dan MNC Sekuritas Meriahkan FinExpo 2025 dengan Talkshow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179044/mnc_sekuritas-zUkP_large.jpg
MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara Online di STIE Bina Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276/mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement