Berdikari MI Hadirkan Promo Berkibar Volume 2 di MotionTrade, Ada Cashback Reksa Dana Rp100.000

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Dalam rangka merayakan semangat kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Berdikari Manajemen Investasi (MI) menghadirkan promo spesial “Berkibar Volume 2”.

Promo ini mengajak masyarakat untuk mulai melangkah menuju kemerdekaan finansial melalui investasi reksa dana. Investor berkesempatan untuk memenangkan cashback Unit Penyertaan (UP) senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) investor pertama.

Untuk mengikuti promo ini, investor wajib melakukan pembelian salah satu produk reksa dana dari Berdikari Manajemen Investasi di aplikasi MotionTrade minimum senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Produk reksa dana yang masuk dalam promo ini adalah BMI Indo Pasar Uang, BMI Indo Saham Andalan, serta BMI Indo Obligasi Mantap.

Periode program berlangsung dari 1 hingga 29 Agustus 2025. Adapun periode pembayaran akan dilakukan pada September 2025.