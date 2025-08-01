Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bidik Pendapatan Rp2,2 Triliun, Surveyor Indonesia Targetkan 20 Besar Pemain TIC Global

Rahma Anhar , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |13:18 WIB
Bidik Pendapatan Rp2,2 Triliun, Surveyor Indonesia Targetkan 20 Besar Pemain TIC Global
Pendapatan Surveyor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Surveyor Indonesia (Persero) atau PSTI menargetkan pendapatan sebesar Rp2,2 triliun pada tahun ini.

Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp2 triliun. Perusahaan juga menargetkan bisa masuk dalam Top 20 Global TIC Player dalam beberapa tahun ke depan.

"Pada semester pertama 2025 ini, kami sudah berhasil mencapai (pendapatan) 40%" ujar Direktur Utama Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna di Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

Dia menyebutkan bahwa kontribusi tertinggi pendapatan masih berasal dari lini oil and gas serta infrastruktur dan transportasi.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey, PTSI memperkuat posisinya di pasar global sebagai perusahaan jasa Testing, Inspection, and Certification (TIC). Hal ini melalui strategi transformasi digital, kemitraan internasional, serta penguatan inovasi dan sumber daya manusia.

Pihaknya juga telah menyiapkan berbagai inisiatif digital, termasuk virtual assistant AI yang menguasai tiga bahasa dan SoluSI, sebuah platform pintar yang berfungsi sebagai pusat informasi untuk mendukung pemasaran dan memudahkan calon klien menemukan layanan yang sesuai.

 

Halaman:
1 2 3
