3 Fakta Harga BBM Agustus 2025 Terbaru di Pertamina hingga Shell, Ada yang Naik dan Turun

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi per Agustus 2025 yang berlaku di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo. Harga BBM Agustus 2025 bergerak fluktuatif, ada yang naik dan turun.



Hal ini berlaku di BBM Pertamina, pada 1 Agustus 2025 harga BBM non subsidi seperti Pertamax turun menjadi Rp12.200 per liter dari harga sebelumnya Rp12.500 per liter. Harga BBM Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp13.200 per liter dari sebelumnya Rp13.500 per liter.



Sementara, Pertamina juga menaikkan harga BBM jenis Dexlite dari sebelumya Rp13.320 per liter menjadi Rp13.850 per liter. Harga Pertamina Dex juga naik dan kini dijual Rp14.150 per liter. Untuk Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi juga tetap Rp6.800 per liter.



Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta harga BBM yang berlaku Agustus 2025, Jakarta, Senin (4/8/2025).



1. Alasan Pertamina Sesuaikan Harga BBM



PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.



Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan solar nonsubsidi pada Agustus 2025 dilakukan mengikuti tren harga minyak dunia. Acuan tren harga itu mengacu pada rata-rata harga minyak mentah di pasar Singapura atau mean of plats Singapore (MOPS). Selain itu juga melihat kondisi nilai tukar Rupiah.



2. Penyesuaian Harga BBM di Shell, Vivo dan BP



Shell juga memutuskan menurunkan harga BBM mulai 1 Agustus 2025. Pada bulan ini, harga termurah BBM Shell dibanderol Rp12.580 per liter. Harga BBM Shell Super turun dari Rp12.810 menjadi Rp12.580 per liter, sementara V-Power turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter. Untuk harga BBM jenis diesel naik menjadi Rp14.380 per liter.



Harga BBM BP jenis BP 92 per 1 Agustus 2025 dari Rp12.600 per liter pada Juli 2025 turun menjadi Rp12.550 per liter pada awal Agustus 2025. Sementara, harga BBM diesel naik menjadi Rp14.380 per liter.



Terakhir, penyesuaian harga juga terjadi pada produk BBM Vivo, di mana terdapat jenis BBM yang mengalami penurunan, namun ada pula yang mengalami kenaikan. Harga Vivo Revvo 90 (RON 90) kini turun menjadi Rp12.490 per liter. Untuk harga BBM diesel milik Vivo juga naik menjadi Rp14.380 per liter.