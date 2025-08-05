Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |20:03 WIB
Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri
Segini Harta Kekayaan Dedi Prasetyo yang Ditunjuk Jadi Wakapolri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk sebagai Wakapolri yang baru. Dedi saat ini menjabat sebagai Irwasum Polri. 

Dedi menjadi Wakapolri menggantikan Komjen (Purn) Ahmad Dofiri. Dofiri melepas jabatan tersebut sejak 1 Juli 2025. 

Penunjukan Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri Irjen Anwar atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Sebagai pejabat negara, Dedi Prasetyo rutin melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu berapa harta kekayaan Dedi Prasetyo?

Berikut ini harta kekayaan Dedi Prasetyo seperti dilansir laman LHKPN, Jakarta, Selasa (5/8/2025):

Tercatat, Dedi mempunyai total harta kekayaan Rp11.172.500.000 atau Rp11,1 miliar. Harta kekayaan ini dilaporkan pada Desember 2024.

Harta kekayaan Dedi terdiri dari 5 tanah dan bangunan senilai Rp8,6 miliar yang tersebar di Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya dan Palangkaraya. Dedi juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp977,7 juta yang terdiri dari mobil Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero hingga motor Honda Vario.

Dedi juga memiliki harta bergerak lainnya Rp320 juta, kas dan setara kas Rp1,2 miliar. Dedi tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaan Dedi mencapai Rp11.172.500.000 atau Rp11,1 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181638/adu_kekayaan_raisa-Mrv3_large.jpg
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/455/3173311/harta_kekayaan_tony_blair-umRV_large.jpg
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172096/mahfud_md-YEqI_large.jpg
Harta Kekayaan Mahfud MD yang Putuskan Gabung Komite Reformasi Kepolisian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement