Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun Infrastruktur Butuh Rp10.151 Triliun, Ini Daftar Proyek yang Dibiayai IIF

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |10:30 WIB
Bangun Infrastruktur Butuh Rp10.151 Triliun, Ini Daftar Proyek yang Dibiayai IIF
Bangun Infrastruktur Butuh Rp10.151 Triliun, Ini Daftar Proyek yang Dibiayai IIF (Foto: PU)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyatakan tidak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan infrastruktur. Arahnya, pembangunan infrastruktur tetap berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung target nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas.

Tercatat, kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur selama 2025-2029 mencapai USD625,37 miliar atau setara Rp10.151 triliun. Anggaran sebesar ini tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh APBN. 

Pemerintah pusat hanya bisa memenuhi anggaran infrastruktur sebesar USD143,84 miliar atau 23 persen dari total kebutuhan. Sementara pemerintah daerah hanya mampu memenuhi 17 persen kebutuhan anggaran infrastruktur yakni sebesar USD106,31 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur, pemerintah membutuhkan peran dari swasta. Salah satunya melalui PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

IIF melakukan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek di hampir seluruh sektor infrastruktur, dengan tiga sektor terbesar yang dibiayai, yakni energi terbarukan, telekomunikasi dan teknologi informasi, serta penyediaan air bersih. 

"Proyek energi terbarukan dengan kapasitas terpasang hampir 700 MWh per tahun, memberi daya lebih dari 693.000 rumah tangga dan potensi penghindaran emisi Gas Rumah Kaca sebesar 4,81 juta ton CO₂ per tahun," kata Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171720/infrastruktur_ri-dlrY_large.jpg
Proyek Infrastruktur Habiskan Rp142,1 Triliun hingga September 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement