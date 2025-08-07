Pengusaha RI-UEA Garap Proyek Energi, Digitalisasi, Pelabuhan hingga AI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Okezone.com/Kadin)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjajaki peluang kerja sama strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA) di berbagai sektor industri.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan, percepatan implementasi proyek kerja sama dengan UEA penting dilakukan, terutama di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, kesehatan, digitalisasi, dan hilirisasi industri.

"Yang menarik dari Uni Emirat Arab ini, pertama mereka punya relasi yang sudah cukup panjang dengan Indonesia," ujar Anin dalam pertemuannya dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdullah Salem Al Dhaheri yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

"Kedua, kerja sama kita berkembang dari industri-industri dasar seperti pelabuhan dan pelayaran, menjadi sektor yang lebih modern seperti kesehatan, edukasi, digitalisasi, bahkan AI,” lanjutnya.

Anin menyoroti kontribusi UEA dalam sektor budaya dan lingkungan. Salah satunya, pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Surakarta yang menjadi simbol hubungan budaya kedua negara. Selain itu, UEA juga aktif mendukung upaya dekarbonisasi melalui program penanaman mangrove.

“Namun kembali ke Kadin, fokus kita adalah menjalin kerja sama B2B (business to business). Tadi kita bahas pentingnya membentuk High-Level Business Council agar para pelaku industri utama di UEA dapat langsung bekerja sama dengan pelaku usaha di Indonesia," kata Anin.

“Sudah ada fondasinya. Sekarang tinggal bagaimana mengakselerasi supaya lebih cepat lagi, dan itulah tugas Kadin dan dunia usaha (yakni) implementasi, implementasi, implementasi,” tandasnya.