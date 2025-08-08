IHSG Dibuka Melesat 0,76 Persen ke Level 7.546

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melesat pada awal perdagangan hari ini. IHSG menguat 0,76% ke level 7.546.

Kenaikan ini sesuai prediksi Pengamat Pasar Modal William Hartanto. Menurutnya, fokus pelaku pasar hari ini akan tertuju pada pengumuman daftar saham yang masuk ke dalam indeks MSCI.

“Kami memproyeksikan hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat dalam range 7.459–7.590,” ujar William dalam risetnya, Jumat (8/8/2025).

Pada perdagangan Kamis (7/8/2025), IHSG ditutup melemah tipis sebesar 13,57 poin atau 0,18 persen menuju 7.490,18.

Meski terkoreksi, posisi indeks dinilai masih aman karena bertahan di atas area bottoming.

Beberapa emiten yang disebut-sebut berpeluang masuk yakni MYOR, ENRG, PTRO, SSIA, AADI, UNVR, LSIP, SMRA, ERAA, ANTM, AMMN, CUAN, dan DSSA.

“Mana yang nantinya resmi masuk ke indeks ini kemungkinan akan langsung disambut dengan euforia dan penguatan signifikan di awal sesi perdagangan hari ini,” tulisnya.