HOME FINANCE PROPERTY

Tol Baru di Jambi Siap Beroperasi, Perjalanan Lebih Cepat 45 Menit

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |10:10 WIB
Jalan Tol Jambi. (Foto: Okezone.com/PU)
Jalan Tol Jambi. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan uji laik fungsi dan operasi (ULFO) pada Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 Tempino–Interchange Ness di Kabupaten Muaro Jambi. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh spesifikasi teknis, persyaratan, dan kelengkapan jalan tol sesuai dengan standar manajemen serta keselamatan lalu lintas guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi, serta menurunkan biaya transportasi.

“Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antardaerah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (9/8/2025).

Pelaksanaan uji laik fungsi dan operasi merupakan rangkaian terakhir sebelum Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 4 Tempino–Interchange Ness dioperasikan, setelah mendapatkan laik fungsi dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU.

Pemeriksaan dilaksanakan mulai dari aspek struktur jalan utama, bahu jalan, sistem drainase, hingga rambu keselamatan, serta peninjauan kelengkapan dokumen administratif yang menjadi syarat utama sertifikasi pengoperasian.

Secara teknis, konstruksi Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi Tempino–Interchange Ness saat ini tengah dilaksanakan percepatan penyelesaian tahap akhir, dengan progres lahan 99,76% dan progres fisik 93,03%. Ditargetkan pekerjaan konstruksi Seksi 4 Tol Betung–Tempino–Jambi selesai pada kuartal III tahun 2025.

Dengan selesainya Seksi 4 Tempino–Interchange Ness, diharapkan akan memangkas waktu tempuh dan memperlancar arus distribusi barang dari pusat-pusat industri di wilayah Sumatera Selatan menuju Jambi atau sebaliknya. Terlebih, sebelumnya Seksi 3 Bayung Lencir–Tempino telah beroperasi penuh sepanjang 34,10 km.

Diketahui, waktu tempuh Bayung Lencir, yang berada di batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan menuju Kota Jambi melalui Jalan Lintas Sumatera, sekitar 3 jam. Diharapkan dengan beroperasinya Seksi 4 Tol Betung–Tempino–Jambi akan memangkas waktu tempuh menjadi 45 menit dari Interchange Bayung Lencir ke Interchange Ness.

 

