HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Ayu Ting Ting, Pedangdut yang Baru Gelar Konser Tunggal Dangdut-Dangdutan

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 12 Agustus 2025 |23:11 WIB
Harta Kekayaan Ayu Ting Ting, Pedangdut yang Baru Gelar Konser Tunggal Dangdut-Dangdutan
Harta Kekayaan Ayu Ting Ting (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta Kekayaan Ayu Ting Ting, pedangdut yang baru gelar konser tunggal dangdut- dangdutan di Lapangan Kostrad, Cilodong, Depok. Ribuan orang memadati arena, mengubah malam itu menjadi pesta rakyat yang menyenangkan.

Ayu telah berkarir di dunia hiburan selama lebih dari sepuluh tahun, dan konser ini akan menjadi peristiwa istimewa baginya. 

Dia tampil secara keseluruhan dengan berbagai pakaian glamor yang menarik perhatian publik, mulai dari pakaian megah ala panggung internasional hingga pakaian kontemporer yang masih memiliki sentuhan dangdut yang khas. 

Ada banyak bintang tamu yang hadir di acara, seperti Rhoma Irama dan Boy William, hingga kolaborasi luar biasa yang membawakan lagu K-pop Jennie BLACKPINK yang sukses.

Selain memberikan hiburan, konser ini juga memberi Ayu kesempatan untuk berhubungan kembali dengan para penggemarnya. Sebelum tampil, ia menggelar doa bersama dan potong tumpeng untuk menunjukkan rasa terima kasih.

Di balik kesuksesannya di panggung, Ayu Ting Ting sering menjadi sorotan karena kekayaannya. Meskipun Ayu tidak pernah mengungkapkan harta bendanya secara resmi.

 

Halaman:
1 2
