HOME FINANCE MARKET UPDATE

Segera Daftar Kelas Online: Strategi Cuan dari ETF Bersama MNC Sekuritas dan BEI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |14:32 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

MNC Sekuritas menyediakan beragam produk pasar modal yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Exchange Traded Fund (ETF) bisa menjadi pilihan bagi Anda untuk diversifikasi portofolio investasi. ETF berisi kumpulan aset, seperti saham-saham yang tergabung dalam satu indeks obligasi atau komoditas. ETF menawarkan berbagai keuntungan, mulai dari diversifikasi portofolio hinga likuiditas. Melalui edukasi ini, Anda akan belajar mengetahui cara menganalisa kinerja ETF populer di pasar Indonesia, rekomendasi ETF untuk berbagai tujuan investasi, serta live trading ETF bersama ahlinya.

Jangan lewatkan kelas online “#ApaETFPilihanmu: Strategi Cuan dari ETF” pada Selasa (26/8/2025) pukul 14.00 WIB bersama Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky Arya P Padang, Analyst Pengembangan Bisnis Produk Terstruktur Bursa Efek Indonesia Grace Putri Sejati, serta Head of Research Retail MNC Sekuritas T Herditya Wicaksana.

Dapatkan giveaway top up Rekening Dana Nasabah (RDN) senilai Rp50.000 untuk pembelian ETF minimal Rp50.000. Daftar sekarang juga melalui bit.ly/MahirETFWT

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

 

(Dani Jumadil Akhir)

