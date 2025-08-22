Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Premium Langka, Aprindo: Sudah Ada Kembali di Toko Ritel

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:22 WIB
Beras Premium Langka, Aprindo: Sudah Ada Kembali di Toko Ritel
Beras Premiun Langka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin memastikan beras premium kembali tersedia di ritel modern, setelah sebelumnya sempat mengalami kelangkaan akibat adanya pelanggaran standar mutu.

Meskipun pasokan masih terbatas dan distribusinya belum merata di seluruh daerah, Solihin mengatakan bahwa produsen telah mulai mengirimkan beras hasil produksi terbaru sejak Agustus 2023 sehingga dampak dari adanya penarikan perlahan mulai pulih.

“Harapan kami, produksi baru benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” ucapnya, Jumat (22/08/2023).

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Solihin menyebut produsen telah menurunkan harga sebesar Rp1.000 per kemasan lima kilogram. Dengan demikian, harga beras premium kini mencapai Rp73.500 per kemasan lima kilogram, di bawah HET Rp74.500.

Solihin mengakui penjualan sempat terpengaruh akibat keputusan peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan.

 

Halaman:
1 2
