Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |13:14 WIB
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggandeng Google dan YouTube Indonesia untuk melatih ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih siap bersaing di era digital. Program ini menjadi bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua pihak untuk mempercepat transformasi digital sektor UMKM.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo menjelaskan, pada tahun pertama program, Kadin menargetkan sekitar 500 UMKM untuk mengikuti pelatihan intensif yang mencakup peningkatan keterampilan digital, strategi pemasaran daring, serta pemanfaatan platform e-commerce dan video online.

"Kami ingin membantu UMKM Indonesia memanfaatkan teknologi digital agar bisa memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing," ujar Clarissa di Menara Kadin, Rabu (15/10/2025).

Melalui kolaborasi ini, UMKM akan mendapatkan akses ke berbagai pelatihan praktis, termasuk program YouTube Shop Negeri yang mempertemukan kreator konten dengan pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara langsung di platform YouTube.

Clarissa menambahkan, pelatihan ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional, yang kini telah memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Ekonomi digital terbukti menjadi pendorong pertumbuhan nasional. Karena itu, peningkatan literasi dan keterampilan digital bagi UMKM menjadi kunci agar mereka tidak tertinggal," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172216/tenaga_kerja-NHAE_large.jpg
Kadin: Pengusaha Kunci Penciptaan Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement