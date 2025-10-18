Tingkatkan Literasi Keuangan, MNC Sekuritas Kolaborasi dengan KB Valbury AM dan Universitas Agung Podomoro

JAKARTA– MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas menggelar edukasi reksa dana Having Fund 2025 dengan tema “Investor dari Masa Depan” yang berkolaborasi dengan KB Valbury Asset Management di Universitas Agung Podomoro. Pemaparan materi dilakukan oleh Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi serta APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa.

Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi mengatakan bahwa melalui acara Having Fund 2025 ini dapat mendorong generasi muda Indonesia untuk berperan sebagai "Investor dari Masa Depan" dengan cara berinvestasi secara cerdas dan beretika sejak dini.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat agar setiap individu dapat mengelola keuangan dengan bijak melalui produk reksa dana dengan nilai yang terjangkau serta mudah diakses melalui MotionTrade dari PT MNC Sekuritas,” ujar Dede.

Head of Study Program Digital Accounting & Strategic Corporate Finance Universitas Agung Podomoro Samuel Anindyo Widhoyoko berharap bahwa kegiatan Having Fund yang diinisiasi oleh MNC Sekuritas tetap berjalan terus ke depannya. Ia menilai program seperti ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang melek finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi.

“Event ini selain memberikan edukasi terkait dengan investasi, juga memberikan literasi manajemen keuangan yang sangat berguna bagi mahasiswa ke depannya,” ujarnya.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas akan meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) Edukasi di bawah naungan Universitas Agung Podomoro yaitu SMK Pariwisata Metland pada Selasa (18/11/2025) yang akan datang.