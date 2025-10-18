Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tingkatkan Literasi Keuangan, MNC Sekuritas Kolaborasi dengan KB Valbury AM dan Universitas Agung Podomoro

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |08:03 WIB
Tingkatkan Literasi Keuangan, MNC Sekuritas Kolaborasi dengan KB Valbury AM dan Universitas Agung Podomoro
MNC Sekuritas Kolaborasi dengan KB Valbury AM dan Universitas Agung Podomoro. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA– MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia. Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

MNC Sekuritas menggelar edukasi reksa dana Having Fund 2025 dengan tema “Investor dari Masa Depan” yang berkolaborasi dengan KB Valbury Asset Management di Universitas Agung Podomoro. Pemaparan materi dilakukan oleh Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi serta APERD Partnership MNC Sekuritas Reynaldi Lewerissa. 

Direktur KB Valbury Asset Management Dede Surjadi mengatakan bahwa melalui acara Having Fund 2025 ini dapat mendorong generasi muda Indonesia untuk berperan sebagai "Investor dari Masa Depan" dengan cara berinvestasi secara cerdas dan beretika sejak dini.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan literasi finansial masyarakat agar setiap individu dapat mengelola keuangan dengan bijak melalui produk reksa dana dengan nilai yang terjangkau serta mudah diakses melalui MotionTrade dari PT MNC Sekuritas,” ujar Dede. 

Head of Study Program Digital Accounting & Strategic Corporate Finance Universitas Agung Podomoro Samuel Anindyo Widhoyoko berharap bahwa kegiatan Having Fund yang diinisiasi oleh MNC Sekuritas tetap berjalan terus ke depannya. Ia menilai program seperti ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang melek finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi.

“Event ini selain memberikan edukasi terkait dengan investasi, juga memberikan literasi manajemen keuangan yang sangat berguna bagi mahasiswa ke depannya,” ujarnya. 

Sebagai informasi, MNC Sekuritas akan meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) Edukasi di bawah naungan Universitas Agung Podomoro yaitu SMK Pariwisata Metland pada Selasa (18/11/2025) yang akan datang. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177547//galeri_investasi-2HAQ_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210//motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177204//mnc_sekuritas-8vNg_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng Reliance Manajer Investasi Gelar Having Fund 2025 untuk Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Nusa Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176958//mnc_sekuritas-pgY3_large.jpg
CMSE 2025 Hadir Kembali, Kunjungi Booth MNC Sekuritas dan Menangkan Hadiahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176685//mnc_sekuritas-N3J6_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Literasi Keuangan untuk Murid SMK, Lindungi Masa Depanmu: Waspada Pinjol, Judol dan Paylater
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408//motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement