JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan 10 saham dengan penurunan harga terdalam selama periode 20–24 Oktober 2025.
Saham PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) memimpin daftar top losers setelah merosot 44,97 persen dari Rp865 menjadi Rp476 per saham.
Posisi kedua ditempati PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) yang melemah 36,36 persen ke Rp700 per saham, disusul PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) yang turun 32,17 persen ke Rp84.750 per saham.
Saham PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) juga mengalami koreksi 27,54 persen ke Rp50 per saham, sementara PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) tergelincir 23,03 persen ke Rp254 per saham.
Penurunan juga dialami oleh PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) yang susut 20,22 persen ke Rp292 per saham, serta PT J Resources Asia Pacific Tbk (PSAB) yang melemah 19,72 persen ke Rp570 per saham.