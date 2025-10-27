Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Mandiri Catat Laba Bersih Rp37,7 Triliun, Kredit Tumbuh 11% 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |16:35 WIB
Bank Mandiri Catat Laba Bersih Rp37,7 Triliun, Kredit Tumbuh 11% 
Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III/2025 Bank Mandiri. (Foto: Okezone.com/Bank Mandiri)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat perolehan laba bersih Rp37,7 triliun hingga kuartal III-2025. Pencapaian ini mencerminkan kuatnya fundamental dan ketepatan strategi bisnis yang dijalankan perseroan.

"Hingga triwulan ketiga 2025, Bank Mandiri mencatatkan PPOP sebesar Rp61,9 triliun dengan laba bersih sebesar Rp37,7 triliun dan total aset mencapai Rp2.563 triliun," ujar Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, dalam Paparan Publik Laporan Keuangan Triwulan III/2025 Bank Mandiri yang digelar secara daring, Senin (27/10/2025).

Total aset konsolidasi Bank Mandiri tercatat naik 10,3 persen menjadi Rp2.563 triliun.

Novita menyoroti pertumbuhan penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp1.764,32 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan nasional yang sebesar 7,70 persen berdasarkan data Bank Indonesia.

Bank Mandiri menilai seluruh segmen bisnis memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kredit, dengan fokus pada sektor-sektor strategis. Arah pembiayaan ini selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

 

