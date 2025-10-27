Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:45 WIB
Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina 
Bayar Kompensasi BBM, Purbaya Tunggu Tagihan Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal konsumsi BBM subsidi khususnya Pertalite yang turun karena masyarakat mulai beralih konsumsi BBM non subsidi.

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan akan menunggu data resmi tagihan dari PT Pertamina (Persero) untuk pembayaran kompensasi penjualan BBM subsidi. Sebab tagihan kompensasi atas BBM subsidi praktis akan turun jika masyarakat mulai beralih ke non subsidi.

"Kita lihat tagihan dari Pertamina seperti apa. Untuk triwulan sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan nanti baru kita asesmen. Baru kita bayar setelah asesmen itu," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/10/2025).

Purbaya memastikan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membayar tepat waktu, setelah menerima tagihan dari Pertamina untuk pembayaran kompensasi BBM subsidi.

"Jadi kalau Pertamina sudah mengeluarkan biaya pasti kita bayar. Jangan anda anggap pemerintah tukang ngemplang," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan penjualan BBM RON 90 (Pertalite) mengalami penurunan pada 2025 dibandingkan tahun 2024. Sementara penjualan BBM non subsidi mengalami peningkatan pada periode yang sama.

 

