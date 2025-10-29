Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |12:07 WIB
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
Jokowi klaim proyek seperti Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan investasi, bukan kerugian. Pasalnya, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara Jabodetabek plus Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.

Oleh karena itu, Jokowi kembali menekankan bahwa proyek seperti Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi kerugian tersebut.

Jokowi juga menekankan bahwa subsidi yang diberikan pada transportasi massal, seperti subsidi MRT Jakarta sebesar Rp800 miliar per tahun oleh Pemprov DKI, adalah wajar. Hal serupa juga terjadi pada Metro Paris dan London Underground di Eropa.

Jadi, prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik dan bukan mencari laba. Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, melainkan dari keuntungan sosial (Social Return on Investment).

Contohnya, Social Return on Investment antara lain pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat yang lebih baik, polusi berkurang, dan waktu tempuh lebih cepat.

"Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal," tegas Jokowi.

Jika ada subsidi, Jokowi menyebut hal itu merupakan investasi, bukan kerugian. Misalnya MRT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyubsidi Rp800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Jika semua rute sudah selesai, diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini mengemukakan, memindahkan kebiasaan orang naik mobil atau sepeda motor pribadi untuk naik transportasi umum merupakan sesuatu yang tak mudah.

"Merubah karakter itu tidak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan, sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang," tuturnya.

Dari data tersebut, kata Jokowi, patut disyukuri karena sudah ada pergerakan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, mengingat hal itu tidak mudah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179806//whoosh-K19S_large.jpg
Legislator Komisi III DPR Minta KPK Berani Usut Dugaan Mark Up Proyek Kereta Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179745//kpk-NQI2_large.jpg
Setahun Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Ungkap Kabar Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179525//kereta_whoosh-BhnV_large.jpg
Benarkah Harga 1 Kereta Cepat Whoosh Sama dengan 5 Burj Khalifa? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement