HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 22,09%, Laba Bersih MNC BANK Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |14:46 WIB
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC BANK Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
Laba MNC Bank Kuartal di III-2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berhasil mencatat pertumbuhan laba bersih secara tahunan (YoY) sebesar 22,09% dari Rp49,47 miliar di kuartal III-2024 menjadi Rp60,39 miliar di kuartal III-2025. 

Perolehan tersebut sejalan dengan komitmen MNC Bank untuk melanjutkan tren positif pertumbuhan kinerja di setiap periode. Selain laba bersih, total aset juga berhasil tumbuh YoY sebesar 6,17%
menjadi Rp20,50 triliun.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna  memaparkan, kinerja positif yang berhasil diraih salah satunya berkat pertumbuhan kinerja kredit yang cukup solid.

“Meskipun industri perbankan tengah dibayangi oleh isu daya beli dan laju pertumbuhan kredit yang kurang bergairah, MNC Bank mampu mencatatkan pertumbuhan pada penyaluran kredit sebesar 2,21% YoY menjadi Rp11,09 triliun. Segmentasi kredit yang kami salurkan didominasi oleh wholesale business sebesar Rp7,48 triliun, diikuti konsumer sebesar Rp1,60 triliun, multifinance sebesar Rp1,57 triliun, dan SME sebesar Rp436 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).

"Selain itu, untuk optimalisasi likuiditas yang dimiliki MNC Bank juga memaksimalkan peran treasury melalui investasi pada surat berharga yang berkualitas. Dengan kenaikan penyaluran kredit serta optimalisasi investasi pada surat berharga tersebut dapat meningkatkan pendapatan bunga sebesar 11,98% YoY menjadi Rp1,15 triliun,“ papar Rita.

 

Halaman:
1 2
