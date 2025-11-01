Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |15:12 WIB
Sampai 31 Desember 2025, Pemprov DKI Beri Keringanan dan Bebas Denda PBB-P2
Ilustrasi rumah di Jakarta. (Foto: dok freepik/bearfotos)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta selalu hadir bagi masyarakat Jakarta dan memberikan insentif bagi warga yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menyatakan, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan tersebut yang berlaku sejak 8 April hingga 31 Desember 2025.

Keringanan Pembayaran PBB-P2

Morris Danny mengatakan, wajib pajak dapat memanfaatkan keringanan berikut jika melakukan pembayaran dalam periode tersebut:

- Keringanan 50% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2013–2019

- Keringanan 5% untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2020–2024

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/12/3180598//ilustrasi_belanja_online-4iq2_large.jpeg
Belanja Kebutuhan Rumah Jadi Lebih Hemat dan Praktis bersama ShopeeVIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180590//huawei_freebuds_se_4_anc-8J1A_large.jpg
Cuma Rp359 Ribu, HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC Hadirkan Pengalaman Audio Premium dengan ANC 50 dB dan Baterai 50 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/11/3180594//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto_panen_raya_jagung_hibrida-IQTU_large.JPG
Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Menteri Imipas Ikuti Panen Jagung di Sidoarjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/25/3180514//ilustrasi_mengajukan_visa-NxT6_large.jpg
Panduan Lengkap Apply Visa China untuk Traveler Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180508//tanggul-NoGl_large.jpg
Tanggul Baswedan Pasar Minggu Jebol, Dinas SDA Bikin Tanggul Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/613/3180495//anti_angin_angin_club_fest-nj1g_large.jpg
Bejo Jahe Merah Bikin Anti Angin Angin Club Fest di Lima Kota Ini, Catat Biar Enggak Ketinggalan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement