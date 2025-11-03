Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wisma Atlet Kini Terhubung Jaringan Gas Bumi

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |08:53 WIB
Wisma Atlet Kini Terhubung Jaringan Gas Bumi
Revitalisasi Wisma Atlet ini adalah satu bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) resmi menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) ASN, TNI, dan Polri di Wisma Atlet, Jakarta Utara. Inisiatif ini memperluas pemanfaatan energi bersih di kawasan permukiman perkotaan, khususnya rumah susun.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan revitalisasi Wisma Atlet ini adalah satu bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Wisma Atlet ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap untuk calon penghuni, termasuk jargas dari PGN,” katanya, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, menyampaikan bahwa PGN mendapatkan penugasan dari Holding Migas Pertamina untuk menyediakan jargas di Wisma Atlet. PGN siap menjalankan penugasan tersebut sekaligus menjadikannya langkah perusahaan dalam perluasan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat.

Penyaluran gas di Wisma Atlet dilakukan bertahap. Pada tahap pertama, ditargetkan sebanyak 1.932 sambungan rumah (SR) di Unit C Pademangan. Kemudian, tahap kedua sebanyak 4.608 SR di Unit D Kemayoran, sehingga total unit yang akan menggunakan jargas mencapai 6.540 SR.

Penghuni Blok C Pademangan mayoritas berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Blok D Kemayoran dihuni oleh masyarakat umum. Rusun Wisma Atlet Kemayoran akan menjadi salah satu rusun dengan pengguna jargas paling banyak di DKI Jakarta.

“Melalui program jargas ini, penghuni Wisma Atlet dapat menikmati pasokan energi yang lebih praktis, aman, dan ramah lingkungan. Momentum ini juga menjadi realisasi perluasan layanan gas bumi PGN di lingkungan rusun sekaligus mendukung kualitas kehidupan perkotaan,” ujar Arief.

 

Halaman:
1 2
