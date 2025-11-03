Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:12 WIB
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pembangunan jalur kereta akan diperluas ke luar Pulau Jawa, terutama di Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan.

Menko AHY menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam di daerah-daerah yang belum banyak terjangkau akses transportasi publik.

"Pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini juga semakin maju dan berkembang. Itu mengapa beliau juga menyampaikan bukan hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi untuk kereta juga harus dibangun," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Ketua Umum Partai Demokrat itu menyebutkan bahwa komoditas unggulan seperti batubara dan kelapa sawit memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan lewat penguatan jaringan transportasi di wilayah tersebut.

"Termasuk tentunya untuk distribusi logistik, ada komoditas batubara, ada sawit, dan lain sebagainya yang ada di pulau-pulau tersebut. Nah, ini juga akan mengurangi beban transportasi darat," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
