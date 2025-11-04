Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Senilai Rp338 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |12:23 WIB
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Senilai Rp338 Miliar
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru Senilai Rp338 Miliar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11/2025). Peresmian itu dilakukan usai Prabowo menjajal KRL dari Stasiun Manggarai.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada saat siang hari ini, 4 November 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru," ucap Prabowo sebelum menekan sirine tanda peresmian dimulai.

Stasiun Tanah Abang Baru dibangun dengan anggaran senilai Rp338 miliar. Berdasarkan keterangan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan gedung stasiun, pengadaan wesel, termasuk pembangunan fasilitas operasi, persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan.

Adapun peresmian diawali dengan laporan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy. Dalam laporannya, Dudy menjelaskan Stasiun Tanah Abang Baru sudah mulai beroperasi sejak Juni 2025. 

"Kami sampaikan Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap muai Juni 2025 melayani rute KRL lima tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri, Tanggerang, Manggarai, Bogor, Cikarang," ucap Dudy. 

Dudy mengatakan kapasitas penumpang di stasiun ini bertambah. Dari yang semula 141 ribu menjadi 308 ribu penumpang. 

"Dari Januari (hingga) Oktober telah melayani 63 juta penumpang KRL atau 22 persen dari seluruh penumpang KRL di Jabodetabek," ungkapnya. 

 

