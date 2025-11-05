Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Investor Menanti Data Ekonomi Kuartal III-2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |10:02 WIB
Investor Menanti Data Ekonomi Kuartal III-2025
IHSG pun diproyeksikan bergerak mixed di rentang 8.150–8.350. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini akan banyak dipengaruhi rilis data pertumbuhan ekonomi domestik kuartal III-2025 yang dijadwalkan keluar siang ini. IHSG pun diproyeksikan bergerak mixed di rentang 8.150–8.350.

Berdasarkan riset Phintraco Sekuritas, investor disebut akan mencermati data pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh 5,2% year-on-year (YoY).

"Investor akan mencermati data pertumbuhan ekonomi domestik 3Q25 (5/11) yang diperkirakan tumbuh 5,2% YoY dari 5,12% YoY di 2Q25, namun secara kuartalan diperkirakan melambat menjadi 1,6% QoQ dari 4,04% QoQ," tulis Phintraco Sekuritas, Rabu (5/11/2025).

Selain data domestik, pelaku pasar juga menanti pengumuman rebalancing MSCI yang dijadwalkan pada 5 November waktu Eropa Tengah (CET). Dari sisi global, investor turut mencermati rilis data Factory Orders Jerman bulan September yang diperkirakan naik 1,3%, membaik dari -0,8% pada Agustus 2025.

Sementara dari Amerika Serikat, indeks ISM Service PMI Oktober 2025 diperkirakan meningkat menjadi 50,7 dari posisi 50 pada bulan sebelumnya.

Secara teknikal, Phintraco Sekuritas menilai histogram MACD masih di area negatif namun cenderung datar dengan potensi terjadi Golden Cross. Sedangkan Stochastic RSI bergerak di area pivot.

"Volume jual lebih mendominasi yang diperkuat oleh garis A/D yang menunjukkan adanya distribusi. Sehingga IHSG diperkirakan bergerak mixed di kisaran 8.150-8.350 di perdagangan Rabu," tegas Phintraco Sekuritas.

Di sisi lain, MNC Sekuritas melihat peluang penguatan IHSG masih terbuka. Menurut analisisnya, IHSG saat ini berada di awal wave (iii) dari wave [iii], yang menandakan fase awal tren kenaikan baru.

"Sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya, adapun area penguatan terdekat berada di 8.332-8.354," tulis MNC Sekuritas dalam laporannya.

Berikut empat saham pilihan MNC Sekuritas hari ini:

ACES - Buy on Weakness
ACES terkoreksi 1,35% ke 440 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan posisi ACES sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 1.
Buy on Weakness: 432-438
Target Price: 452, 472
Stoploss: below 424

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
