Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |10:17 WIB
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
Presiden Prabowo Bertemu Jonan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara pada Senin kemarin. Prabowo menyatakan, pertemuan tersebut hanya bertukar pandangan.

"Ya, kita tukar-menukar pandangan, ya. Beliau, saya kira, tokoh. Tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal," kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat. 

Berikut fakta-fakta pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/11/2025). 

1. Soal Kereta Cepat Whoosh 

Prabowo menyebutkan banyak hal yang dibahas. Salah satunya soal kereta cepat Whoosh.

"Ya, kita bicara selalu," ujar dia.

2. Pertemuan Berlangsung 2 Jam 

Isi pertemuan 2 jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana. Mantan Menteri Perhubungan era Jokowi ini dipanggil Presiden Prabowo ke Istana kemarin.

Jonan menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kepala Negara berlangsung hingga dua jam lebih.

"Tadi kami diterima Bapak Presiden yang dipimpin Bapak Seskab selama lebih dari 2 jam. Lama sekali, saya terima kasih," ujar Jonan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181770/presiden_prabowo_soal_utang_whoosh-dOIR_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757/prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751/prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181330/prabowo_subianto-mSRY_large.png
Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun: Tak Usah Khawatir Ribut-Ribut, Saya Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181296/presiden_prabowo-UywN_large.jpg
Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk Tambah Gerbong KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181291/presiden_prabowo-isGy_large.jpg
Prabowo Beri Waktu 1 Tahun ke ke Dirut KAI Tambah 30 Rangkaian KRL 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement