5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara pada Senin kemarin. Prabowo menyatakan, pertemuan tersebut hanya bertukar pandangan.

"Ya, kita tukar-menukar pandangan, ya. Beliau, saya kira, tokoh. Tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal," kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat.

Berikut fakta-fakta pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/11/2025).

1. Soal Kereta Cepat Whoosh

Prabowo menyebutkan banyak hal yang dibahas. Salah satunya soal kereta cepat Whoosh.

"Ya, kita bicara selalu," ujar dia.

2. Pertemuan Berlangsung 2 Jam

Isi pertemuan 2 jam Ignasius Jonan dengan Prabowo di Istana. Mantan Menteri Perhubungan era Jokowi ini dipanggil Presiden Prabowo ke Istana kemarin.

Jonan menyampaikan bahwa pertemuan dengan Kepala Negara berlangsung hingga dua jam lebih.

"Tadi kami diterima Bapak Presiden yang dipimpin Bapak Seskab selama lebih dari 2 jam. Lama sekali, saya terima kasih," ujar Jonan.