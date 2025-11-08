Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |08:17 WIB
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
Presiden Prabowo soal Utang Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara. 

Dirinya memastikan kewajiban Indonesia kepada China untuk proyek tersebut akan terlunasi.

"Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil tanggung jawab, jadi tidak usah ribet," tegas Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta. 

Berikut fakta-fakta utang Kereta Cepat Whoosh jadi tanggung jawab Prabowo yang drangkum Okezone, Sabtu (8/11/2025):

1. Mampu Kurangi Kemacetan

Menurut Prabowo, yang terpenting dari proyek Whoosh adalah manfaatnya. Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mampu mengurangi kemacetan, menekan polusi dan mempercepat perjalanan masyarakat.

Selain itu, hal penting lainnya adalah penguasaan teknologi serta simbol kerja sama antara Indonesia dan China.

“Pokoknya tidak ada masalah. Memang kita harus membayar Rp1,2 triliun per tahun, tapi manfaatnya besar. Yang terutama penting adalah kita menguasai teknologi, dan ingat, ini juga menjadi simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757/prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751/prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181330/prabowo_subianto-mSRY_large.png
Prabowo Bayar Utang Whoosh Rp1,2 Triliun per Tahun: Tak Usah Khawatir Ribut-Ribut, Saya Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181296/presiden_prabowo-UywN_large.jpg
Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk Tambah Gerbong KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181291/presiden_prabowo-isGy_large.jpg
Prabowo Beri Waktu 1 Tahun ke ke Dirut KAI Tambah 30 Rangkaian KRL 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181281/presiden_prabowo-QIbV_large.jpg
Bertemu dengan Ignasius Jonan, Prabowo: Tukar Pandangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement