IHSG Dibuka Menguat ke 8.443, Cetak Rekor Tertinggi

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke 8.443, cetak level tertinggi baru pada perdagangan Senin (10/11/2025). Semenit berjalan, ihsg naik 34,50 poin atau 0,41 persen ke level 8.429,09.

Capaian IHSG ini merupakan level pembukaan tertinggi baru indeks, didukung sektor properti dan teknologi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), volume transaksi tercatat sebesar 3,59 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp996,2 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 157.900 kali. Sebanyak 311 saham menguat, 167 melemah, dan 478 stagnan.

Dari sisi sektoral, delapan dari sembilan indeks sektoral menghijau. Sektor properti mencatat kenaikan tertinggi sebesar 3,37 persen, diikuti sektor teknologi yang naik 2,05 persen, dan sektor energi yang menguat 0,84 persen .

Saham-saham unggulan LQ45 ysng menghuni top gainers antara lain PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 6,56 persen ke level 65, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) menguat 3,81 persen ke 8.850, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik 1,58 persen ke 2.570, dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) menguat 1,57 persen ke 1.295.

Di sisi lain, sejumlah saham LQ45 top losers antra lain PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) yang turun 3,47 persen ke 2.780, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) melemah 1,93 persen ke 98.075, serta PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) terkoreksi 1,35 persen ke 1.460.



(Dani Jumadil Akhir)